Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 24 декабря 2023Россия

«Новые люди» выдвинули кандидата в президенты России

«Новые люди» выдвинули Даванкова кандидатом на выборы президента РФ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Партия «Новые люди» решила выдвинуть вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом от партии на выборы президента России. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает ТАСС.

Его кандидатуру поддержали 69 делегатов, съезд решение также поприветствовал.

По словам лидера политической организации Алексея Нечаева, предстоящая президентская гонка не может состояться без кандидата, «который бы представлял молодых людей». К таковым он отнес не только 20-, 30-летних, «но и тех, кто молод душой», «живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое».

В свою очередь, Даванков поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что впереди много работы.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      На Украине порассуждали о применении слова «демобилизация»

      ВСУ обстреляли здание школы в Донецке

      Фитнес-тренер назвал оптимальное время выполнения планки

      Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

      Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

      В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

      Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

      Последствия увеличения территории США в Арктике за счет шельфа объяснили

      Более десятка человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости