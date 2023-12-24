«Новые люди» выдвинули кандидата в президенты России

«Новые люди» выдвинули Даванкова кандидатом на выборы президента РФ

Партия «Новые люди» решила выдвинуть вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом от партии на выборы президента России. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает ТАСС.

Его кандидатуру поддержали 69 делегатов, съезд решение также поприветствовал.

По словам лидера политической организации Алексея Нечаева, предстоящая президентская гонка не может состояться без кандидата, «который бы представлял молодых людей». К таковым он отнес не только 20-, 30-летних, «но и тех, кто молод душой», «живет днем сегодняшним, а не оглядывается постоянно на прошлое».

В свою очередь, Даванков поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что впереди много работы.

Ранее сообщалось, что «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении.