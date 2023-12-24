«Новые люди» и Партия роста сообщили об объединении

«Новые люди» и Партия роста заявили об объединении

Партия «Новые люди» и Партия роста подписали соглашение об объединении. Подписи под документом о слиянии поставили лидеры политических объединений — Алексей Нечаев и Борис Титов. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает ТАСС.

«По итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению», — сказал Нечаев, отметив, что ранее обе компании провели вместе успешные региональные кампании.

В свою очередь, Титов назвал слияние партий большим шагом вперед. «Мы его высоко ценим, надеемся, что впереди только успех», — добавил он.

Уточняется, что объединенный съезд партий пройдет в феврале.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Президент сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героя России.

Ранее в этот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.