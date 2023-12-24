ОБСЕ пошла навстречу России и убрала из бюджета упоминание конфликта на Украине

Лукашевич: из сметы бюджета ОБСЕ убрали упоминание конфликта на Украине

Из сметы бюджета ОБСЕ на 2024 год убрано упоминание «войны на Украине». О том, что западные страны пошли навстречу России, рассказал «Известиям» постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Этот шаг снимает претензии Москвы, поэтому сейчас дискуссия ведется только относительно объемов ассигнований.

Лукашевич напомнил, что в том числе из-за упоминания событий на Украине Россия не вносила членские взносы в 2022 и 2023 годах. По его словам, само такое упоминание нарушает принципы работы ОБСЕ. Кроме того, Москва была не согласна с размером суммы, которую у нее запрашивали в ОБСЕ.

Также дипломат добавил, что вопрос исключения России из ОБСЕ всерьез никем не рассматривается. Такую же точку зрения по итогам встречи глав МИД стран ОБСЕ в Скопье выразил председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.