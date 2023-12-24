Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:49, 24 декабря 2023Интернет и СМИ

Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

В 2024 году главным секс-фетишем станут великанши

Фото: Unsplash

В конце 2023 года слово «великанша» стало самым популярным поисковым запросом в сфере секс-фетишей. Об этом сообщает Mashable.

Этот секрет после анализа трафика раскрыл посвященный секс-фетишам порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связывают рост популярности видео с великаншами с укреплением образа альфа-самца в культуре. «Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — считают в Clips4Sale. При этом великанши популярны во многих странах: в США, Японии, Австралии и других. Кроме того, тег «великанша» не только самый популярный на сайте, но и третий по прибыльности для создателей контента.

Влечение к великаншам — это разновидность макрофилии, сексуального влечения к крупным людям и другим большим существам. Видеоролики, в которых великаном выступает женщина, относятся к категории фетишей, связанных с доминированием над мужчинами.

Материалы по теме:
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!» Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!»Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
9 апреля 2023
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Ранее психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярность набирает сплошинг — эротические игры с едой. Чаще всего в ход идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто или нечто подобное.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      На Украине порассуждали о применении слова «демобилизация»

      ВСУ обстреляли здание школы в Донецке

      Фитнес-тренер назвал оптимальное время выполнения планки

      Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

      Киркоров оправдался перед Песковым за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой

      В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

      Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

      Последствия увеличения территории США в Арктике за счет шельфа объяснили

      Более десятка человек обратились к врачам после посещения кафе на Алтае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости