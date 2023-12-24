Порносайт раскрыл главный секс-фетиш 2024 года

В 2024 году главным секс-фетишем станут великанши

В конце 2023 года слово «великанша» стало самым популярным поисковым запросом в сфере секс-фетишей. Об этом сообщает Mashable.

Этот секрет после анализа трафика раскрыл посвященный секс-фетишам порносайт Clips4Sale. Владельцы сайта связывают рост популярности видео с великаншами с укреплением образа альфа-самца в культуре. «Великанша — это способ поклоняться женщине, свободной от социального давления. Фетишизация женщин-гигантов — это символ времени», — считают в Clips4Sale. При этом великанши популярны во многих странах: в США, Японии, Австралии и других. Кроме того, тег «великанша» не только самый популярный на сайте, но и третий по прибыльности для создателей контента.

Влечение к великаншам — это разновидность макрофилии, сексуального влечения к крупным людям и другим большим существам. Видеоролики, в которых великаном выступает женщина, относятся к категории фетишей, связанных с доминированием над мужчинами.

Ранее психотерапевт по вопросам секса Джиджи Энгл рассказала, что в последнее время популярность набирает сплошинг — эротические игры с едой. Чаще всего в ход идут шоколад, сироп, кондитерский крем, желе, тесто или нечто подобное.