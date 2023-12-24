Протестующие перекрыли центр Белграда после слов Вучича о захвате власти

Сторонники сербской оппозиции вышли на акцию протеста в столице страны Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие из прозападного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Краля Милана, на которой расположена Республиканская избирательная комиссия. Протестующие выражают несогласие с итогами муниципальных выборов в Белграде.

Ранее лидеры «Сербии против насилия» объявили голодовку. По их словам, власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.