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22:12, 24 декабря 2023Мир

Протестующие перекрыли центр Белграда

Протестующие перекрыли центр Белграда после слов Вучича о захвате власти

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сторонники сербской оппозиции вышли на акцию протеста в столице страны Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие из прозападного блока «Сербия против насилия» перекрыли центральную улицу Краля Милана, на которой расположена Республиканская избирательная комиссия. Протестующие выражают несогласие с итогами муниципальных выборов в Белграде.

Ранее лидеры «Сербии против насилия» объявили голодовку. По их словам, власти завозили на участки избирателей из других городов и даже соседних республик.

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      Марина Совина
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