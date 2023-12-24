Против тренера батутного центра возбудили 10 уголовных дел о педофилии

В Тюмени на педофила завели десять дел о надругательствах над школьницами

В отношении тренера батутного центра в Тюмени возбудили десять уголовных дел о надругательствах над детьми. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, педофил совершал действия сексуального характера в отношении малолетних в помещении торгового центра. Кроме того, в августе 2023 года он совершил изнасилование ученицы шестого класса в своей квартире. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера.

Злоумышленник был задержан в августе 2023 года. 1 сентября суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО.

15 декабря в Санкт-Петербурге полиция задержала педофила, нападавшего возле школы и детского сада на детей.