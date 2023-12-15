Полиция задержала нападавшего на детей возле школы и детского сада педофила

В Петербурге задержали педофила, нападавшего на детей возле школы

В Санкт-Петербурге полиция задержала педофила, нападавшего возле школы и детского сада на детей. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, об охотившемся на детей мужчине стало известно от матери 11-летней девочки, которая увидела, как злоумышленник совершает развратные действия сексуального характера в отношении ребенка возле одной из школ. После задержания выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за распространение наркотиков.

15 декабря сообщалось что в Бурятии суд рассмотрит дело 61-летнего мужчины, домогавшегося двух маленьких девочек в автобусе.