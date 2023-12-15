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08:32, 15 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе осудят педофила за домогательства к девочкам в автобусе

В Бурятии осудят педофила-рецидивиста, пристававшего к девочкам в автобусе

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Бурятии суд рассмотрит дело 61-летнего мужчины, домогавшегося двух маленьких девочек в автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 10 апреля в Улан-Удэ обвиняемый ехал в автобусе и стал приставать к несовершеннолетней пассажирке. Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Вскоре в этом же автобусе он совершил аналогичное преступление еще с одной школьницей. Потерпевшие испугались и не стали просить помощи у окружающих: они выли на ближайших остановках.

Силовики изъяли записи с камер из салона автобуса. Лицо педофила проверили по базе и выяснили, что он был судим за такие же действия. Возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего») УК РФ. Теперь ему может грозить пожизненное заключение.

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      Екатерина Кашурникова
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