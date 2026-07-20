Рыжий кот вступил в схватку с коброй и попал на видео

В Китае рыжий кот обратил кобру в бегство

В Китае на острове Чжоушань рыжий кот обратил ядовитую змею в бегство. Об этом сообщает Parade Pets.

Столкновение кота и кобры попало на видео. Кот бесстрашно вступил в схватку с коброй, несколько раз ударив ее лапой. Кобра бросалась на противника, но так и не смогла его ранить. В конце концов змея отступила. Видео опубликовал аккаунт AccuWeather с подписью: «Этот кот израсходовал все девять своих жизней».

Эксперты объяснили смелость кота физиологическими причинами. Змеи обладают относительно плохим зрением и слухом, поэтому их броски не всегда точны. Кроме того, скорость реакции кошек выше, чем у змей. Это позволяет им уклоняться от атак даже ядовитых рептилий.

Ранее сообщалось, что в Таиланде беременная жительница провинции Накхоннайок спасла кота от напавшего на него четырехметрового питона. Первое время кот находился без сознания, но потом постепенно пришел в себя.

