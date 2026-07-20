Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 20 июля 2026Экономика

Россиян научили переезжать без хаоса

Коммерческий директор Горохова: Переезд нужно начать с ревизии вещей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Организовать переезд без хаоса поможет ревизия вещей, рассказала «Газете.Ru» коммерческий директор Яндекс Доставки Наталья Горохова.

«Нужно пройтись по квартире и разделить вещи на три группы: что точно поедет в новый дом, что можно продать или отдать и что пора выбросить. После такой ревизии проще оценить реальный объем переезда», — рассказала специалист. По ее словам, в среднем для однокомнатной квартиры или студии требуется около 20-30 коробок, для двухкомнатной — 40-50, для трехкомнатной — до 80.

Также следует оценить объем крупной мебели и техники. Если к коробкам добавляются шкафы, диван, холодильник, удобнее сразу подобрать грузовую машину подходящего размера.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

До основной упаковки следует подготовить отдельную сумку, где будут лежать вещи, которые понадобятся в первый вечер после переезда. Туда рекомендуется положить документы, ноутбук, зарядные устройства, лекарства, комплект одежды, средства гигиены и минимальный набор посуды, а также детские вещи или вещи для питомцев на первые сутки.

Упаковывать квартиру лучше в той последовательности, в которой вещи понадобятся до переезда. Сначала следует упаковать сезонную одежду, книги, декор и архивы, а потом запасную посуду, текстиль и технику, которой редко пользуются. Кухню, ванную, спальню, детскую, рабочее место и повседневную одежду оставляют до последнего дня.

Кроме того, эксперт посоветовала тяжелые вещи распределять по небольшим коробкам и следить, чтобы вес каждой не превышал примерно 18-20 килограммов. Свободное пространство внутри лучше заполнять бумагой, полотенцами, одеждой или пузырчатой пленкой. После переезда квартиру лучше заполнять постепенно.

Ранее стало известно, что аренда жилья в Москве подешевела за полгода в среднем в диапазоне от одного до семи процентов в зависимости от числа комнат в квартире. Это связано в том числе с выходом на рынок большего количества лотов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о звонках Зеленского на фронт
    У Малахова нашли крупный долг перед налоговой
    Умер один из создателей «Терминатора»
    Банк России понизил курсы доллара и евро
    Появились подробности о попавших под удар в Белгородской области пассажирах автобуса
    В МИД России раскрыли причину высылки военного атташе Италии
    Останки кита возрастом в миллионы лет нашли на юге России
    В Швеции назвали неутешительный сценарий военного конфликта с Россией
    Меган Фокс резко ответила на критику ее последних откровенных фото
    Онколог поставила точку в спорах о необходимости вакцинации от ВПЧ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok