Россиян научили переезжать без хаоса

Коммерческий директор Горохова: Переезд нужно начать с ревизии вещей

Организовать переезд без хаоса поможет ревизия вещей, рассказала «Газете.Ru» коммерческий директор Яндекс Доставки Наталья Горохова.

«Нужно пройтись по квартире и разделить вещи на три группы: что точно поедет в новый дом, что можно продать или отдать и что пора выбросить. После такой ревизии проще оценить реальный объем переезда», — рассказала специалист. По ее словам, в среднем для однокомнатной квартиры или студии требуется около 20-30 коробок, для двухкомнатной — 40-50, для трехкомнатной — до 80.

Также следует оценить объем крупной мебели и техники. Если к коробкам добавляются шкафы, диван, холодильник, удобнее сразу подобрать грузовую машину подходящего размера.

До основной упаковки следует подготовить отдельную сумку, где будут лежать вещи, которые понадобятся в первый вечер после переезда. Туда рекомендуется положить документы, ноутбук, зарядные устройства, лекарства, комплект одежды, средства гигиены и минимальный набор посуды, а также детские вещи или вещи для питомцев на первые сутки.

Упаковывать квартиру лучше в той последовательности, в которой вещи понадобятся до переезда. Сначала следует упаковать сезонную одежду, книги, декор и архивы, а потом запасную посуду, текстиль и технику, которой редко пользуются. Кухню, ванную, спальню, детскую, рабочее место и повседневную одежду оставляют до последнего дня.

Кроме того, эксперт посоветовала тяжелые вещи распределять по небольшим коробкам и следить, чтобы вес каждой не превышал примерно 18-20 килограммов. Свободное пространство внутри лучше заполнять бумагой, полотенцами, одеждой или пузырчатой пленкой. После переезда квартиру лучше заполнять постепенно.

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