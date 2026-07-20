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19:00, 20 июля 2026Спорт

Глава УЕФА бойкотировал финал чемпионата мира-2026

Глава УЕФА Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Ramos / Getty Images

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира‑2026. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, Чеферин при обычных обстоятельствах обязательно присутствовал бы на матче, однако отказался ехать в знак протеста в связи с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Издание указывает, что инцидент серьезно осложнил отношения между Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА. В Союзе европейских футбольных ассоциаций выразили резкое недовольство политическим вмешательством в ход турнира.

Балогун был удален в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, после чего он получил дисквалификацию на одну игру. Из-за отмены красной карточки дисквалификация была снята, и Балогун смог выйти на поле в матче следующего раунда плей-офф с Бельгией.

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