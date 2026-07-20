Названы причины вибрации руля машины

Эксперт Ладушкин рассказал, в каких случаях тряска руля говорит о серьезной поломке авто

Руль может вибрировать по разным причинам. Поэтому сначала автомобилисту нужно определить условия, при которых появляется вибрация. Об этом RT рассказал глава экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Если биение чувствуется только при замедлении, а при езде накатом или разгоне пропадает, чаще всего дело в износе или деформации тормозных дисков и колодок. Когда руль вибрирует на скорости в сопровождении нарастающего гула и независимо от торможения, почти наверняка изношен ступичный подшипник. Самый явный признак — усиливающийся при разгоне шум, а также люфт и характерные перекаты при вращении вывешенного на домкрате или подъемнике колеса.

Если тряска усиливается с ростом скорости, не зависит от нажатия педали тормоза, посторонних звуков нет, но машину при прямолинейном движении уводит в сторону — это, по словам эксперта, говорит об износе или повреждении шин и колесных дисков. «Также причинами возникновения вибраций могут быть повреждения и износа рулевых наконечников, сбитая регулировка углов установки колес, разбитые опорные подшипники и большое количество других причин», — заявил специалист.

Зафиксировав биение руля, начинать проверку нужно с осмотра колес. Потом стоит оценить их нагрев: заклинивший тормозной суппорт или направляющая вызывают сильный перегрев тормозного диска и самого колеса. Если одно колесо горячее остальных — стоит внимательно осмотреть суппорт, направляющие и колодки. Также важно убедиться, что все колесные болты надежно затянуты.

Затем на неподвижном автомобиле следует ритмично покачать руль влево-вправо. «Если появились повышенные люфты в рулевой рейке, рулевых наконечниках, водитель может услышать стук при такой проверке. Стоит осмотреть подвеску машины, рулевые наконечники, шаровые опоры и опорные подшипники. Если неисправность в подвеске, избегая движения на скорости, нужно направиться на СТО для ремонта», — объяснил Ладушкин.

Если же вибрация руля настолько сильна, что водитель теряет контроль над автомобилем, движение нужно прекращать и вызвать эвакуатор, подытожил эксперт.

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