В России отреагировали на призыв ЕС не допустить победы Москвы

Депутат Журова: призыв ЕС не допустить победы Москвы нужен, чтобы запугать РФ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны не допустить победы Москвы в украинском конфликте, чтобы запугать Россию. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По мнению депутата, заявление политика связано с тем, что не все европейские государства готовы дополнительно финансировать Киев.

«Европа не понимает, как еще мобилизовать всех, чтобы, когда будет голосование [по дополнительному финансированию Украины], проголосовали единогласно, и эти деньги были выделены. Там нужно менять бюджет. Те ресурсы, которые первоначально были заложены и предполагались, уже иссякли. Они видят, что нам как-то только лучше становится, а не хуже. Не рассчитывали, видимо, на такое тоже. Попугать просто решили, давайте так говорить», — отреагировала она.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал европейцев приложить все силы, чтобы не допустить победы России в украинском конфликте. Он отметил, что для этого нужно изменить курс и мобилизовать все возможности. По его мнению, если Киев проиграет, Москва не будет удовлетворена «ограниченной территориальной победой».

Политик добавил, что ЕС необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени.