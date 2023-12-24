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13:22, 24 декабря 2023Россия

Российские военные поразили норвежские и французские ЗРК ВСУ

МО: ВС РФ поразили норвежскую и французскую ЗРК на аэродроме Староконстантинов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России в воскресенье, 24 декабря.

Также в ведомстве рассказали о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов и авиационных боеприпасов на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. Кроме того, российские войска нанесли удары по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах.

Также в МО РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских Су-27 и один Су-24 в районах населенных пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области.

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      Екатерина Подвигина
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