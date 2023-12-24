Российские средства ПВО сбили три украинских Су-27 и один Су-24

МО РФ: 3 Су-27 и 1 Су-24 ВСУ сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских Су-27 и один Су-24 в районах населенных пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области, а также Григоровка Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 24 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противокорабельная ракета «Нептун».

17 декабря сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили сразу три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ): два МиГ-29 и один Су-25. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.