Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 24 декабря 2023Россия

Российские средства ПВО сбили три украинских Су-27 и один Су-24

МО РФ: 3 Су-27 и 1 Су-24 ВСУ сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских Су-27 и один Су-24 в районах населенных пунктов Широкое и Одаровка Запорожской области, а также Григоровка Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 24 декабря, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противокорабельная ракета «Нептун».

17 декабря сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили сразу три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ): два МиГ-29 и один Су-25. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский боксер-чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Развеян миф о пользе специальных очков для компьютера

      Ковальчук дебютировал за «Спартак»

      Россиянка описала поездку в Сочи в несезон фразой «ходила в тоске и рыдала»

      В Ватикане выразили уверенность в помощи Китая в достижении мира на Украине

      Подростков задержали за нападение на дворников-мигрантов в Петербурге

      В Сочи начали проверку после падения дерева на мужчину

      Путин назвал характерное только для Российской армии качество

      Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу прислать ему видео с раздеванием

      Минобороны рассказало об уничтожении 49 беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости