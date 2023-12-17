Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ

МО: средства ПВО России за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

Отмечается, что самолеты были сбиты в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружовка и Доброполье Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стрелковом бое на границе с Украиной. По его словам, он проходит у села Теребрено Краснояружского района. Губернатор отметил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

16 декабря беспилотник ВСУ атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Уточняется, что с него сбросили взрывное устройство. Ранение получил пассажир «Газели», попавшей в зону взрыва.