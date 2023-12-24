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18:44, 24 декабря 2023Силовые структуры

В Москве приезжий расправился с проституткой из-за повышения цены на услугу

Задержанный за убийство девушки в Москве сознался еще в одном преступлении

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве мужчина расправился с проституткой из-за повышения цены на услуги. В ходе спора он схватил нож и ударил несколько раз девушку, спасти ее не удалось. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала Mash, преступника зовут Алексей Варакин. Он приехал в Россию из Ташкента. В ночь с 23 на 24 декабря преступник встретился с 25-летней уроженкой Краснодара Владой в ее квартире на Мукомольном проезде.

Мужчину задержали. На допросе он сознался, что недавно совершил похожее преступление. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Также стало известно, что Варакин 13 лет пролежал в психбольнице. Его выписали из медучреждения совсем недавно — в 2023 году. Почти сразу после выхода на свободу он расправился с девушкой.

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