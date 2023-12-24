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20:09, 24 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин вытолкнул из окна приехавшую на вызов эскортницу-нигерийку

В Москве россиянин вытолкнул девушку-нигерийку из окна пятого этажа

На юго-западе Москвы задержали 45-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на жизнь гражданки Нигерии. Об этом в воскресенье, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, обвиняемый отмечал свой день рождения в квартире на улице Айвазовского, куда он вскоре вызвал 22-летниюю эскортницу. Что именно послужило причиной конфликта клиента и девушки, предстоит выяснить силовикам, однако, известно, что в какой-то момент именинник вытолкнул ее из окна пятого этажа.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована в больницу. Мужчина был задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 24 декабря в Москве мужчина расправился с проституткой из-за повышения цены на услуги. В ходе спора он схватил нож и ударил девушку несколько раз.

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      Владимир Седов
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