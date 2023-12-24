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18:13, 24 декабря 2023Из жизни

Военные из США сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

Военные из США и Канады сообщили, что Санта-Клаус пролетел над Анадырем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Chuck Marsh / AP

Санта-Клаус начал свое рождественское путешествие для доставки подарков и пролетел над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) осуществляется силами Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года. Накануне Рождества NORAD Tracks Santa оповещает публику о маршруте Санты, после того как он с мешком подарков на оленьей упряжке покидает Северный полюс.

«Санта в России!» — сообщило NORAD. По информации военных, полет Санта-Клауса прошел над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, затем над Анадырем и Магаданом, в 14:23 по московскому времени он был в районе села Эссо в Камчатском крае.

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Традиция отслеживать маршрут саней Санты появилась в 1955 году, когда в одной из газет штата Колорадо напечатали неверный номер телефона универмага, куда дети могли позвонить для разговора с Сантой. Номер принадлежал континентальному командованию воздушной обороны, и дежурный офицер стал заверять детей, что Санта уже в пути и доставит все подарки по расписанию.

По легенде, военные отслеживают путь Санты с помощью инфракрасных датчиков, которые фиксируют свечение красного носа северного оленя Рудольфа. Именно он, по легенде, не дает упряжке сбиться с верного пути.

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      Антонина Черташ
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