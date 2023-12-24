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01:48, 25 декабря 2023Мир

Вучич на фоне протестов в Белграде встретится с послом России

Вучич на фоне протестов в Белграде встретится с послом России Боцан-Харченко
СюжетПротесты в России

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов и беспорядков в Белграде встретится с послом Росии Александром Боцан-Харченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

Встреча пройдет в понедельник, 25 декабря, в 9:00 по местному времени (11:00 мск).

Вечером 24 декабря полиция разогнала митинг оппозиции в центре Белграда. Перед этим протестующие пытались взять штурмом здание городской администрации.

Протесты прозападной оппозиции начались 19 декабря после объявления результатов парламентских выборов. На них, по официальным данным, победили сторонники нынешнего президента Вучича.

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      Марина Совина
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