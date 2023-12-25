«Никакой революции в Сербии нет» Президент Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие после разгона митинга оппозиции

Президент Вучич на фоне протестов в Белграде заявил, что в Сербии нет революции

Президент Сербии Александр Вучич призвал сограждан сохранять спокойствие на фоне митинга оппозиции в Белграде. Глава государства заявил об этом, обращаясь к нации.

По его словам, правоохранительные органы держат ситуацию под контролем. Он оценил число участников протеста в 2,5 тысячи человек. Президент добавил, что правоохранительные органы пытаются вести себя аккуратно, чтобы не пострадали невиновные.

Ни о какой революции речи не идет Александр Вучич президент Сербии

В ночь на 25 декабря протестующие перекрыли центральные улицы Белграда и пытались взять штурмом здание городской администрации. Митингующие бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и разогнала протестующих. После того, как представители оппозиции покинули площадь перед зданием городской администрации, там начались следственные мероприятие. На место приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич.

Зарубежные спецслужбы передали Белграду информацию о готовящихся протестах

Как заявил Вучич, сербские спецслужбы заранее знали, что готовятся акции протеста. По его словам, такой информацией с Белградом поделились некие зарубежные спецслужбы. В результате власти точно знали, что планируют злоумышленники.

Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит Александр Вучич президент Сербии

Также Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер также отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Сербский лидер пообещал, что насильственной смены власти в стране не произойдет. Он добавил, что уже привык к тому, что под окнами его резиденции в Белграде «каждый день кто-то протестует, шумит».

Поводом для беспорядков стал итог муниципальных выборов

Протесты в Белграде начались после выборов в городское собрание столицы Сербии. По данным избирательной комиссии, на них победила коалиция коалиция во главе с правящей пропрезидентской Сербской прогрессивной партией.

Лидеры прозападного оппозиционного движения «Сербия против насилия» не признали итогов голосования и объявили голодовку. Они утверждают, что произошла масштабная фальсификация результатов выборов. По их словам, в Белград привезли около 40 тысяч избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В ответ на это Вучич отметил, что оппозиция идет против воли большинства жителей Белграда. «Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить волю избирателей. Как вы это думали провести, если не насильственным путем?» — спросил он. Президент также подчеркнул, что все политические процессы в стране будут осуществляться только законным и демократическим путем: «В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия — демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас».