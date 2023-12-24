Полиция разогнала протестующих в центре Белграда

Полиция разогнала протестующих в центре Белграда, представители оппозиции покинули площадь перед зданием городской администрации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади начинаются следственные мероприятие. на место приехал министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич, добавляет RT.

Незадолго до этого протестующие пытались взять штурмом здание администрации, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Президент Сербии Александр Вучич назвал протесты прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны, которая выгодна другим странам. «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны», — заявил глава государства в ходе обращения к нации.

Протесты начались после парламентских выборов, на которых, по официальной информации, победила коалиция во главе с Вучичем.