Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 24 декабря 2023Мир

Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие пошли на штурм здания администрации Белграда, полиция в ответ применила слезоточивый газ, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции протеста бросают в полицейских камни и бутылки.

Незадолго до этого президент страны Александр Вучич заявил, что ситуация находится под контролем, ни о какой революции речи не идет.

Представители прозападной оппозиции протестуют с 19 декабря против результатов парламентских выборов, на которых, по официальным данным, победила коалиция Вучича.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали последствия для границ России от расширения шельфа в Арктике

      Вучич заявил об атаке на суверенитет Сербии

      В жилом доме в Сириусе произошел взрыв

      Санта-Клаус пролетел над Москвой

      В Турции телеведущую уволили из-за стакана Starbucks

      В США предупредили Украину о потерях до Нового года

      Названы лучшие упражнения для здоровья после 60 лет

      В Петербурге начали строить 20-й разводной мост

      Протестующие пошли на штурм администрации Белграда

      Украине предрекли потерю Одессы в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости