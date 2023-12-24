В Канаде назвали условие для мира на Ближнем Востоке

Премьер Канады Трюдо: отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа приведет к миру

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предположил, каким способом возможно достичь мира в текущем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью телеканалу Global News.

Трюдо назвал условие для урегулирования палестино-израильского кризиса и подчеркнул, что к этому приведет отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа. По его мнению, эти действия являются единственным путем вперед. Именно поэтому выдвигаются такие условия для прекращения огня.

«Единственный путь к миру — это освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи и отстранение ХАМАС от руководства в Газе», — отметил премьер.

9 октября Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Он также заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.