Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 24 декабря 2023Мир

В Канаде назвали условие для мира на Ближнем Востоке

Премьер Канады Трюдо: отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа приведет к миру
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предположил, каким способом возможно достичь мира в текущем конфликте на Ближнем Востоке. Об этом он высказался в интервью телеканалу Global News.

Трюдо назвал условие для урегулирования палестино-израильского кризиса и подчеркнул, что к этому приведет отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа. По его мнению, эти действия являются единственным путем вперед. Именно поэтому выдвигаются такие условия для прекращения огня.

«Единственный путь к миру — это освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи и отстранение ХАМАС от руководства в Газе», — отметил премьер.

9 октября Трюдо осудил эскалацию палестино-израильского конфликта. Он также заявил о готовности правительства Канады поддержать Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В США назвали последствия для границ России от расширения шельфа в Арктике

      Около самолета Байдена заметили НЛО

      В Канаде назвали условие для мира на Ближнем Востоке

      Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде

      Ушел из жизни писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов

      Губерниев оценил насмешки Тарасовой над формой российских фигуристок

      В России прокомментировали притязания США на континентальный шельф в Арктике

      В Госдуме оценили одностороннее расширение границ США в Арктике

      Нобелевский лауреат сравнил конфискацию активов России с катаклизмом

      Киркорову отменили выступление из-за участия в голой вечеринке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости