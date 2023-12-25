Аксенов дал совет мечтающим о возвращении украинской власти крымчанам

Глава Крыма Аксенов: желающим возвращения Украины на полуостров следует уезжать

Желающим возвращения Украины в Крыму следует уезжать с полуострова, а самим украинским властям лучше забыть о Крыме — и чем скорее, тем лучше. Такой совет дал Киеву и его сторонникам на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов, его заявление приводит РИА Новости.

Глава региона подчеркнул, что отказ от претензий на Крым принесет благо как украинским властям, так и жителям страны. Аксенов подчеркнул, что полуостров навсегда с Россией.

«Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам», — заявил Аксенов.

Он также отметил, что международное признание Крыма является одной из целей специальной военной операции (СВО, но для Украины тема возвращения полуострова закрыта навсегда.

Ранее также ФСБ России объявила, что сотрудникам ведомства в 2023 году удалось разгромить в Крыму разветвленную сеть агентов Украины. Как сообщили в ведомстве, сеть была создана под контролем западных кураторов с целью подготовки резонансных терактов и диверсий.