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15:15, 25 декабря 2023Из жизни

Женщина разбогатела благодаря чашке кофе

В США жительница Массачусетса выиграла 1 млн долларов благодаря походу за кофе

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Жительница США купила лотерейный билет во время похода за кофе и выиграла крупную сумму. Об этом сообщает People.

Удача улыбнулась Марии Асеведо Вальдес из штата Массачусетс. Утром перед работой женщина заехала на автозаправку и зашла выпить чашку кофе в кафе. При оформлении заказа, американка решила сыграть в лотерею и купила билет местной лотереи за 20 долларов (1,8 тысячи рублей).

Вскоре выяснилось, что благодаря этому решению она разбогатела на один миллион долларов (92 миллиона рублей). Вальдес заявила, что чувствует себя «благодарной и благословленной». Она решила забрать выигрыш в виде единовременной выплаты, а не нескольких платежей, позволяющих получить сумму целиком, и после уплаты налогов получила 650 тысяч долларов (около 60 миллионов рублей). Американка рассказала, что потратит деньги на нужды семьи.

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Сотрудники автозаправки, где был продан выигрышный билет, получат 10 тысяч долларов (920 тысяч рублей) в качестве бонуса от устроителей лотереи.

Ранее жительница США купила лотерейный билет в кафе, куда заехала за пончиками, и выиграла 100 тысяч долларов. Она собиралась купить выпечку для детей после работы.

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      Никита Савин
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