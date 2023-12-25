Десятки россиян спасли после кораблекрушений в Таиланде

The Nation Thailand: 27 туристов из России спасли при кораблекрушении в Паттайе

Более трех десятков россиян спасли после нескольких кораблекрушений в Таиланде. Подробностями делится издание The Nation Thailand.

По данным источника, вечером в субботу, 23 декабря, из-за сильных волн в Паттайе перевернулся катер с туристами. 27 отдыхающих их России и четыре члена экипажа оказались в воде в пяти километрах от берега. Большинство получили травмы. У многих был шок.

Спасатели вовремя прибыли на место происшествия и доставили всех пострадавших на берег. Им оказали первую помощь, после чего пятерых путешественников отвезли в больницу.

Правоохранители начали разбирательство и вызвали на допрос владельца катамарана и капитана. Уточняется, что еще утром в порту Паттайи подняли красный флаг, запрещающий судам выход в море, однако операторы туристического судна его проигнорировали.

В тот же день другое экскурсионное судно затонуло в провинции Пхангнга, пишет портал «Новости Пхукета». На борту были лодочник и четверо россиян. Спасательные жилеты помогли туристам удержаться в неспокойном море и дождаться помощи, в результате никто не пострадал.

Ранее в декабре российский турист употребил марихуану, полез в море и едва не утонул в Таиланде. 27-летнего мужчину нашли в воде без сознания и с признаками тяжелого наркотического опьянения.