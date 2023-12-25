Дочери Ким Кардашьян подарили сумку с портретом плачущей матери

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт получила сумку с необычным дизайном. На соответствующую публикацию в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бизнесвумэн обратило внимание издание Page Six.

Мать 10-летней девочки разместила в сторис снимок, на котором была запечатлена небольшая сумка, изготовленная на заказ люксовым брендом Alexander Wang. На кадре видно, что изделие оформлено множеством сияющих страз и портретом плачущей Кардашьян.

«Боже, эту сумку подарили Норт! Хочу ее украсть», — подписала она фото.

В ноябре Норт Уэст высмеяла наряд экс-возлюбленного Ким Кардашьян комика Пита Дэвидсона для Met Gala. Тогда она заявила матери, что его образ больше подходит для посещения заправочной станции.