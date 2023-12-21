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14:45, 21 декабря 2023Ценности

Ким Кардашьян показала средний палец папарацци

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала неприличный жест папарацци вслед за сыном. Об этом сообщает Page Six.

Уличные фотографы заметили 43-летнюю бизнесвумен у косметологической клиники Epione в Лос-Анджелесе. Знаменитость, одетая в свободные черные брюки и толстовку с капюшоном, прошла мимо и продемонстрировала им средний палец.

Известно, что два месяца назад на парковке торгового центра предпринимательница публично отругала своего восьмилетнего сына Сэйнта Уэста за тот же поступок. Тогда он вышел из машины и показал средний палец в лицо своей матери.

В ноябре дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт высмеяла наряд экс-возлюбленного матери комика Пита Дэвидсона для Met Gala. Тогда девочка отметила, что его образ больше подходит для посещения заправочной станции.

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      Мария Винар
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