Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт высмеяла наряд экс-возлюбленного матери, комика Пита Дэвидсона, для Met Gala. Соответствующий эпизод из реалити-шоу The Kardashians («Семейство Кардашьян») приводит издание Page Six.

В разговоре со своей двоюродной сестрой Пенелопой Дисик девочка заявила, что ненавидит его образ, состоявший из черного длинного пальто-пиджака, фиолетовых кожаных брюк, свитшота с абстрактным принтом и панамы. «Ты собираешься на Met Gala, Пит, а не на заправочную станцию», — с иронией высказалась она.

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В свою очередь, мать Норт Ким Кардашьян призналась, что старается не принимать близко к сердцу критику дочери. «Норт любит критиковать. Она похожа на новую Джоан Риверс (американская комедийная актриса, стендап-комик — прим. «Ленты.ру»). И нельзя серьезно относиться к тому, что тебя высмеял десятилетний ребенок, поэтому я этого не делаю», — объяснила бизнесвумен.

Ранее сообщалось, что Норт захотела завладеть бизнесом родителей. Журналисты i-D поинтересовались у девочки, кем она хочет стать в будущем. Она ответила, что планировала быть боксером, но потом передумала. В настоящий момент Норт задумывается о творческой профессии.