ФБР заподозрило Китай в сборе данных американцев с помощью ИИ

WSJ: ФБР подозревает Китай в использовании ИИ для сбора данных американцев

Американские правоохранители подозревают Китай в сборе данных и слежке за гражданами США с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«ФБР и другие службы полагают, что Китай мог бы использовать ИИ для сбора и накопления данных об американцах в невиданных ранее масштабах», — пишет издание.

Отмечается, что «ФБР и руководители западных разведывательных ведомств» по причине возросших рисков шпионажа со стороны Китая провели в октябре встречу с ведущими разработчиками ИИ.

«Они работают над использованием ИИ для улучшения своих и без того масштабных хакерских операций, используя против нас наши собственные технологии», — цитирует WSJ директора ФБР Кристофера Рэя.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден посмотрел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и испугался рисков, связанных с развитием ИИ. Заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид отметил, что Байден, «глубоко интересующийся данными технологиями», под впечатлением от фильма и увиденного в интернете фото с собой, созданного с помощью технологии deepfake, 30 октября подписал указ о регулировании развития ИИ.