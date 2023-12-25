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18:51, 25 декабря 2023Среда обитания

Европейскую страну затопило на Рождество

Проливные дожди прошли в Германии на Рождество

Фото: Thomas Frey / Shutterstock / Fotodom

На Рождество в Германии прошли проливные дожди — уровень воды в реках поднялся до такой высоты, что Рур и Эльба вышли из берегов. О погодном катаклизме в европейской стране сообщает Bild.

Эвакуировать пришлось поселок Виндехаузен в Тюрингии — там из-за наводнения перестала работать канализация, а электричество отключили. Жители Северного Рейна — Вестфалии также столкнулись с серьезными подтоплениями. Пара, возвращавшаяся на машине домой в канун праздника, оказалась заперта между двумя деревьями, упавшими из-за сильных порывов ветра.

В Саксонии обещают штормовые нагоны. В Гамбурге сошел мощный оползень. В некоторых федеральных землях уже действует третий и четвертый уровень опасности.

Ранее на европейские страны обрушился небывалый шторм «Пиа». Наблюдались массовые перебои с электричеством. Буря застигла врасплох аэропорты, вокзалы и паромные переправы.

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      Виктория Клабукова
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