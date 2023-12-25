Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:05, 25 декабря 2023Забота о себе

Гинеколог предупредила об опасном для здоровья новом интернет-тренде

Гинеколог Кинг: TikTok-тренд «рождественская ванна» опасен для здоровья

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Тренд из TikTok, получивший название «рождественская ванна», скорее навредит здоровью, чем создаст праздничное настроение, уверена врач акушер-гинеколог Киара Кинг. Об опасности нового увлечения пользователей соцсетей она рассказала Metro.

По словам Кинг, популярность набирают видео, в которых женщины принимают ванну в жидкости, напоминающей глинтвейн. Чтобы добиться такого эффекта, в воду бросают бомбочки вишневого или гранатового цвета, лимоны, апельсины, яблоки, а также добавляют вино или клюквенный сок.

Врач предупредила, что подобные эксперименты по рецепту блогеров с большой вероятностью приведут не к расслаблению, а к вагинальному кандидозу, который еще называют молочницей. Кинг уточнила, что грибок Candida обычно абсолютно безвреден, но при попадании сахара он начинает стремительно размножаться, вызывая зуд, жжение и отек половых органов, аномальные вагинальные выделения и болезненное мочеиспускание.

Врач добавила, что аналогичные симптомы иногда возникают из-за использования ароматизированных презервативов или средств личной гигиены.

Материалы по теме:
Признаки беременности на ранних сроках: симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
Признаки беременности на ранних сроках:симптомы беременности спустя одну неделю после зачатия
25 июня 2023
Что такое менструация и зачем она нужна? Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Когда менструальный цикл может отклоняться от нормы
19 декабря 2023
Как правильно делать тест на беременность? Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
Как правильно делать тест на беременность?Когда делать тест на беременность и можно ли узнать результат на раннем сроке
7 июля 2023

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний. По ее словам, хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов могут указывать на эндометриоз, миому или полипы в матке.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      «Или ты в картеле, или в дерьме» Почему в Мексике все больше девушек-преступниц, жестокость которых пугает даже мужчин?

      ФБР заподозрило Китай в сборе данных американцев с помощью ИИ

      Гинеколог предупредила об опасном для здоровья новом интернет-тренде

      На окраине города обнаружили редчайшего лающего оленя-альбиноса

      Отвратительный поступок пассажирки бизнес-класса вызвал споры в сети

      Путин попросил Лукашенко не жадничать и выдать России яйца

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости