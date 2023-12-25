Известная российская юмористка рассказала о называющих ее хабалкой зрителях

Юмористка Складчикова заявила, что не переживает из-за негативных комментариев

Известная российская юмористка Виктория Складчикова рассказала, что зрители иногда называют ее хабалкой в соцсетях. Об этом она заявила в шоу «Бес комментариев», беседуя с фигуристкой Евгенией Медведевой. Видео вышло на YouTube.

«Я люблю отвечать, когда мне пишут: "Ты хабалка алкогольная!". Я пишу: "Да, так и есть"», — призналась Складчикова. По словам юмористки, такие высказывания не расстраивают ее, поскольку они соответствуют действительности.

Комикесса раскрыла, что в начале карьеры в юморе сильно переживала из-за негативных комментариев в интернете. «Потом я, наоборот, подумала: "Так это же круто!". Цель любого человека, который выступает на сцене или каким-то творчеством занимается — это вызвать эмоцию. И негативные эмоции — они, наверное, еще интереснее», — объяснила собеседница Медведевой. Она также отметила, что порой ее оскорбляют в интернете, называя «тварью» и «шлюхой».

Ранее Складчикова рассказала, что иногда после концертов выпивала со зрителями. Кроме того, по словам юмористки, она ходила в баню с посетительницами своих выступлений.