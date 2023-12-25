Известный ресторатор назвал лучший город Земли

Ресторатор Пинский назвал Москву лучшим городом Земли

Известный ресторатор Алексей Пинский заявил, что считает Москву лучшим городом Земли. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам ресторатора, российская столица за последние 10 лет стала другим городом. При этом он подчеркнул, что все эти изменения пришлись ему по душе. «Благоустроенные улицы, продуманная инфраструктура, чистота, комфорт — лучший город Земли», — убежден Пинский. Он рассказал, что Москва опережает другие мировые столицы по уровню безопасности, качеству сервиса, еды, а также по ценам. Ресторатор добавил, что и люди в этом городе лучше.

Главным отличием москвичей от жителей других городов Пинский назвал темп жизни. При этом он уточнил, что некоторые жители российской столицы никуда не торопятся. Ресторатор также отметил, что некоторые люди, приезжая в российскую столицу, в итоге становятся москвичами гораздо больше, чем коренные жители.

В декабре блогер Рада Русских заявила, что считает Москву, наоборот, худшим городом.