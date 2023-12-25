Киев заявил о планируемом запуске «коалиции» по поддержке ВСУ в Париже

Замминистра МО Украины Гаврилюк: «коалиция» по поддержке ВСУ заработает в Париже

В Париже с января 2024 года планируется запустить работу так называемой «артиллерийской коалиции» стран Запада по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель министра обороны (МО) республики Иван Гаврилюк, сообщение распространило оборонное ведомство в Telegram-канале.

Коалиция будет заниматься усилением украинской армии. По словам Гаврилюка, для ВСУ важно увеличить огневую мощь за счет поставок союзниками артиллерийских систем, в частности, Киев надеется в дальнейшем получить самоходные установки Caesar. «САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность», — отметил замминистра МО Украины.

Отмечается, что в 2024 году начнутся испытания управления огнем САУ Caesar с внедрением искусственного интеллекта. Гаврилюк добавил, что это может сократить использование снарядов для пристрелки и поражения целей на 30 процентов, но при этом призвал Францию увеличить поставки боеприпасов к САУ Caesar.

Ранее высокопоставленный французский дипломат признал неспособность ЕС обеспечить военные потребности Украины. Поэтому было выдвинуто предложение закупить снаряды для Киева вне блока, в случае если союз провалит поставки.