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18:46, 25 декабря 2023Ценности

Кортни Кардашьян рассказала о похудении после родов

Фото: Imago / Globallookpress.com

Американская телезвезда Кортни Кардашьян рассказала о похудении после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость рассказала, что в настоящий момент в ее рационе преобладают высококалорийные блюда, поскольку кормит ребенка грудью. Кроме того, она постепенно возвращается к занятиям спортом.

«Уделяю время тому, чтобы потихоньку вернуться к ходьбе в гору на беговой дорожке в перерывах между прогулками на улице с коляской», — поделилась бизнесвумэн своими размышлениями.

4 ноября Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз. У звезды родился мальчик.

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      Мария Винар
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