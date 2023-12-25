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18:10, 25 декабря 2023Из жизни

Русский мэр колумбийского города рассказал о тоске по родине

Профессор Краснов из России, ставший мэром города в Колумбии, пообещал вернуться
Михаил Краснов

Михаил Краснов. Кадр: НТВ

Выигравший на выборах мэра в колумбийском городе Тунха уроженец Саратова Михаил Краснов признался, что испытывает тоску по родине, и пообещал вернуться домой. Об этом он рассказал корреспонденту телепередачи «Центральное телевидение».

Краснов переехал в Колумбию 15 лет назад с одним рюкзаком по программе обмена Берлинского университета имени Гумбольдта. Саратовец говорит на шести языках, у него четыре магистерских степени в разных областях, а в Волгоградском государственном университете он защитил докторскую диссертацию по экономической социологии и демографии. До победы на выборах он преподавал экономику в местных педагогическом и технологическом университетах.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Краснова, кроме ученых заслуг у него не было никаких преимуществ перед конкурентами, поэтому стратегия его продвижения была основана на том, что он «профессор». Именно так его и стали звать местные, которым пришлась по вкусу его скромная кампания. Кандидат ездил по городу на стареньком Fiat, который перекрасили и обклеили его мультяшными изображениями и надписями «эль русо» (русский) и «профессор». Сам Краснов отметил, что на агитацию и продвижение его крошечный штаб потратил всего восемь тысяч долларов, большую часть из которых собрали как пожертвования. Саратовец намекнул, что не намерен останавливаться на достигнутом и подумывает баллотироваться в президенты Колумбии.

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Новоиспеченный мэр Тунхи рассказал корреспонденту и о тоске по России. «Опасно, когда начинаешь задумываться [о доме]. Я спокойно могу впасть в тоску дней на пять», — признался он в интервью. Краснов уже много лет не был в родном городе, но мечтает однажды приехать туда снова. «Я вернусь в Саратов. Не знаю [когда], но я вернусь», — сказал россиянин.

После того как Краснов узнал о приезде российского журналиста, он попросил съемочную группу привезти ему из России продукты, которых нельзя найти в Колумбии. Журналисты купили для него сало, колбасу, черный хлеб и прихватили томик стихов Сергея Есенина.

В конце октября за 45-летнего уроженца Саратова проголосовали почти 32 процента избирателей. Михаил Краснов баллотировался как независимый кандидат при поддержке партии «Ла Фуэрса де ла Пас», основанной бывшим президентом Колумбийского конгресса Роем Баррерасом. Он вступит в должность 1 января 2024 года.

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      Антонина Черташ
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