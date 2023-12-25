Российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей внешности без макияжа. Соответствующий пост на данную тему появился в ее Telegram-канале.

Ночью 52-летняя знаменитость решила поразмышлять о происходящих событиях в мире. «В прошлом году я комментировала происходящее в мире, в этом уже нет сил. Моральных. Конечно, человек — животное, привыкающее ко всему», — заявила она.

В связи с этим Кудрявцева призналась, что перестала читать новости, и отметила, что дома она скучная. «Я очень скучная и серьезная, когда дома. И страшная, когда без мейка», — уточнила она.

В октябре Лера Кудрявцева раскрыла секреты своей красоты. Тогда телеведущая рассказала, что никогда не прибегала к косметологическим процедурам, поскольку боится их.