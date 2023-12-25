Мать-порноактриса смутила дочь-порномодель своими откровенными видео

Потомственная порномодель научила мать, снимающуюся в порно в 1990-х, пользоваться OnlyFans, и та смутила ее своими откровенными видео. Об этом девушка рассказала во время подкаста Soft White Underbelly.

Вайфу — эротическая модель из Калифорнии, которая работает на OnlyFans и специализируется на софткор-порно. Максимум, что она показывает подписчикам, — это свои формы в крошечном бикини. При этом ее мать, выступающая под псевдонимом Африка, — ветеран порноиндустрии. Она начинала еще 30 лет назад, но отстала от современных веяний и не знала, как зарабатывать на своем контенте в интернете.

«До интернета нужно было просто приходить на съемочную площадку и сниматься, а рекламой и всем прочим занимались другие», — рассказала Вайфу, поясняя, почему матери понадобилась ее помощь. Африка перешла на OnlyFans только после того, как о сайте узнала ее дочь, которая училась на веб-дизайнера. Вайфу по-прежнему помогает Африке настраивать ее профиль, но утверждает, что никогда не смотрит ее видео.

«Я просто смотрю, есть ли там что-то, на что, возможно, следует обратить внимание… или даю подсказки насчет оптимизации. Я сделала для нее меню в Skype, чтобы она могла составлять расписание звонков», — поделилась Вайфу с ведущими. При этом Африке не нравится созваниваться с подписчиками, потому что она слишком стеснительна при личном общении.

Хотя Африка не очень уверенно себя чувствует в мире современного эротического контента, ее заработки вдвое превосходят заработки дочери. Вайфу говорит, что не способна создавать такие откровенные ролики, хотя это могло бы повысить ее доход.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из испанского города Гранада заработала состояние благодаря тому, что забеременела. Порномодель утверждает, что контент с заметным животом увеличил ее доход в несколько раз.