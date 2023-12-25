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15:35, 25 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали возможные темы переговоров Орбана и Зеленского

Жовква: Орбан и Зеленский могут обсудить закон о нацменшинствах и экономику
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали темы его возможных переговоров с премьер-министров Венгрии Виктором Орбаном. Об этом высказался заместитель главы администрации украинского лидера Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, во время встречи Зеленский и Орбан могут обсудить широкий спектр тем двусторонних отношений — от украинского закона о нацменшинствах до экономики и транзита. «Мы, безусловно, подготовим этот визит, и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано», — добавил он.

Ранее Орбан заявлял, что Будапешт не несет ответственности за ухудшение отношений с Киевом. По его мнению, в этом виноваты украинские власти, из-за решений которых у венгерского нацменьшинства на Украине с 2015 года отсутствуют должные права.

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      Алевтина Запольская
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