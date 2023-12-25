Найдена связь между новогодним настроением и уровнем зарплаты

SuperJob: у 40 процентов москвичей нет новогоднего настроения

Новогоднего настроения нет у 40 процентов жителей столицы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные исследователи сервиса SuperJob.

Не радующиеся приближению праздников москвичи скрывают свое настроение, а 10 процентов имитируют его ради близких. Только у 33 процентов жителей столицы есть новогоднее настроение.

Отмечается, что опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей в месяц и выше радуются праздникам чаще тех, кто зарабатывает меньше. Также больше приходу праздников радуются женщины (35 против 31 у мужчин).

Ранее для создания новогоднего настроения россиянам посоветовали декорировать квартиру не только елью, но и еловыми ветками, а также композициями из ягод и хлопка. Атмосферу праздника создадут свечи, различный текстиль и проектор для показа кино. Для необычной сервировки праздничного стола рекомендуется использовать советскую посуду, для украшения подойдут запасные хрустальные подвесы от люстр.

