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13:27, 25 декабря 2023Среда обитания

Россиянам посоветовали достать бабушкин хрусталь

Россиянам дали советы по созданию новогодней атмосферы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Для создания в квартире новогодней атмосферы россиянам посоветовали украсить квартиру или дом еловыми ветками, а также композициями из ягод и хлопка. Этим и другими советами с РБК поделилась дизайнер-архитектор, основатель «Мастерской Доброковских» Анна Доброковская.

Ветки она предложила покрыть искусственным снегом, украшениями в виде сосулек, любыми елочными игрушками или шишками.

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Также атмосферу Нового года в квартире поможет создать проектор. Маркетплейсы в настоящее время предлагают множество вариантов этих девайсов, от бюджетных до настоящий домашних кинотеатров. Другой простой элемент декора, который поможет создать новогоднее настроение — свечи. Можно использовать как восковые, так и имитацию. Последние можно поставить под елку.

Текстиль также поможет создать праздничную атмосферу. Это может быть покрывало, плед, скатерть или шторы в пастельных тонах или с новогоднем декором. Важную роль в создании новогоднего настроения играет подсветка. Подойдут как традиционные гирлянды, так и композиции. Например, гирлянды мелких светящихся огоньков на батарейках можно поместить в стеклянные высокие вазы.

Для украшения стола Доброковская посоветовала использовать советский хрусталь и посуду. Для сервировки можно взять нетрадиционные элементы — например, запасные хрустальные подвесы от люстр.

Ранее агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала россиянам посадить дома перед новым годом розмарин, сансевиерию или пальму Арека.

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      Мария Черкасова
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