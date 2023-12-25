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12:19, 25 декабря 2023Среда обитания

Дизайнер срочно призвала посадить дома ряд растений перед Новым годом

Агроном Коврижных: фикус может защитить дом от негатива

Фото: Mid Tran Designer / Shutterstock / Fotodom

Создать нужный энергетический фон в доме помогут некоторые комнатные растения. Цветы, прогоняющие злость и неприятности в преддверии Нового года, в разговоре с «Белновостями» назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Накануне 2024 года эксперт советует посадить на кухне или в рабочем кабинете розмарин. Он привнесет в дом бодрость и защитит его от разрушительной энергии. Теми же свойствами обладает и сансевиерия, или «мать-в-законе». Разместить это растение можно с спальне или гостиной. Специалист напоминает, что цветок требует особого ухода.

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Обеспечит гармонию и свежий воздух в жилище пальма Арека. Наладит обстановку в доме лаванда: ее успокаивающий аромат поможет очистить дом от негативной энергии. Горшок с лавандой нужно поставить в спальне или гостиной. Фикус послужит щитом от неблагоприятных событий и бедствий. Однако растению свойственно накапливать энергетику, поэтому размещать его в детской комнате или спальне категорически нельзя, предупреждает Коврижных.

Ранее дизайнер назвала комнатные растения, которые могут заменить традиционную праздничную елку. Самым удачной альтернативой станет пихта. Цветы пуансеттии можно нередко увидеть в домах европейцев и американцев под Рождество. В качестве альтернативы ели декоратор называет мандариновое и лимонное деревья, а также шлюмбергеру.

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      Виктория Клабукова
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