Названы альтернативы новогодней елке

Дизайнер Тычино: шлюмбергера прекрасно заменит новогоднюю елку

Комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой традиционной праздничной елке. Чем заменить главный новогодний атрибут, подсказала дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Самым удачным вариантом эксперт издания называет пихту — между ней и елью почти нет отличий. Правда, поставить дерево в доме не получится — придется высадить его на приусадебном участке. Цветы пуансеттии, также известной как «Рождественская звезда», можно нередко увидеть в домах европейцев и американцев. Стоит учитывать, что растению требуется много солнечного света, а температура в квартире не должна опускаться ниже 20 градусов тепла.

Также в качестве альтернативы ели декоратор называет мандариновое и лимонное деревья. Однако растения требуют трепетного ухода, а их плоды созревают дольше полугода. Другой аналог — ардизия. Алые ягоды украсят деревце как раз в канун Нового года. При его выращивании стоит помнить, что растение боится сквозняков и нуждается в подсветке. Широкой популярностью в России пользуется шлюмбергера, или «декабрист». Во время цветения кактус довольно капризен, поэтому трогать и двигать его в этот период Тычино не советует.

Традиционная новогодняя елка зачастую провоцирует аллергию, ранее рассказали россиянам врачи. Смола, древесина и древесный сок хвойных пород могут вызвать насморк, чиханье, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания.