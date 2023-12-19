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11:42, 19 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили о неожиданной опасности новогодних елок

Врач Гучапшева: новогодние елки могут вызывать аллергию у людей

Фото: Unsplash

Новогодние елки в квартирах могут спровоцировать аллергию. О неожиданной опасности праздничного дерева предупредила врач-аллерголог Елена Гучапшева, пишет News.ru.

Речь идет о натуральных елях — триггерами могут стать смола, древесина и древесный сок хвойных пород. Среди тревожных симптомов специалистка перечислила насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле, а также кожные высыпания в местах соприкосновение кожи с елкой, смолой.

Гучапшева отметила, что если эти признаки не сопровождаются повышением температуры, то простуду стоит исключать.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать безопасную для здоровья искусственную елку. По словам специалистов, нужно обратить внимание на упаковку и сертификат, подтверждающий нетоксичность материала. Несертифицированное изделие, скорее всего, будет некачественным, например выделять едкий запах дешевого пластика.

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      Нина Ташевская
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