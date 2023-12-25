Назван лучший российский сериал года

«Слово пацана» стал лучшим российским сериалом года по версии «Кино Mail.ru»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом 2023 года по версии «Кино Mail.ru». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что победа проекта основывается на результатах зрительских рейтингов. На втором месте оказался триллер «Фишер», на третьем — биографический сериал «Шаляпин».

Фильмом 2023 года, по оценкам пользователей, стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Актрисой года назвали Юлию Пересильд, а лучшим актером — Ивана Янковского.

Ранее сценарист «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев ответил на вопрос о продолжении сериала.