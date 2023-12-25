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18:30, 25 декабря 2023Забота о себе

Названы четыре лучших домашних средства от похмелья

Диетолог Уилкинсон посоветовала пить расторопшу и рассол при похмелье

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Диетолог Шона Уилкинсон перечислила четыре домашних рецепта, которые помогут облегчить симптомы похмелья. Ее советы приводит The Sun.

Первым средством для улучшения состояния после употребления алкоголя Уилкинсон назвала расторопшу. По ее словам, это растение содержит цинарин и силимарин — вещества, которые помогают печени вывести из организма ядовитые следы алкоголя. Кроме того, продолжила диетолог, расторопша облегчает тошноту и другие симптомы расстройства желудка, нормализует пищеварение и устраняет вздутие живота.

Одним из лучших напитков для снятия похмелья Уилкинсон назвала рассол. Она пояснила, что он помогает восполнить утраченные при опьянении электролиты и минералы, такие как калий и магний. Третье средство, которое, по мнению диетолога, улучшит самочувствие после вечеринки, — это лимон. Она посоветовала пить воду с цедрой или добавить ее в еду. «Кожура лимона содержит вещество под названием D-лимонен, которое помогает выводить из организма канцерогены и расщеплять другие токсины», — уточнила Уилкинсон.

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В качестве четвертого способа избавиться от похмелья диетолог посоветовала пить мятный или имбирный чай. По ее словам, оба напитка уменьшают приступы тошноты и помогают нормализовать работу кишечника.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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