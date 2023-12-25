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16:51, 25 декабря 2023Экономика

Названы самые дорогие для компаний руководители

«Ъ»: самыми дорогими для компаний руководителями стали управляющие производством

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2023 году самыми затратными для российских компаний руководителями стали менеджеры в сфере управления производством, логистики и закупок, а также бухгалтерии и финансов. На оплату труда этих специалистов работодатель направляет в среднем 0,6 процента выручки компании, что в два раза выше среднего показателя по стране. Такие подсчеты представила консалтинговая фирма RosExpert, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее дорого для компаний обходятся функции производственного сектора — «управление производством и производственные службы» и «производство и сборка». Доли расходов на них в выручке компаний превысили средний показатель почти в пять раз — 1,3 процента против 0,3 процента. Среди лидеров по затратам — IТ-функции (1 процент, втрое выше среднего).

Среди самых высокооплачиваемых должностей Odgers Berndtson Russia видит роль финансового директора и директора по рискам и регулированию в рамках банковского сектора. По данным компании, медиана совокупного дохода для роли финдиректора в 1,3 раза больше, чем медиана для IТ-директора, а медиана совокупного дохода для роли директора по рискам в 1,44 раза больше.

Тем временем сборщикам шампиньонов в России предлагают зарплату от 45 тысяч рублей, вожатым служебных собак — 17-20 тысяч, а воспитателям поросят — 53 тысячи рублей в месяц. Профессии вошли в рейтинг самых необычных вакансий года, по версии SuperJob.

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      Мария Грушко
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