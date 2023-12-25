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16:48, 25 декабря 2023Из жизни

Летающие по небу олени попали на видео

ABC4 Utah: в США на видео попали летающие по небу олени

В американском штате Юта на видео попал процесс перемещения оленей на вертолете. Об этом сообщает ABC4 Utah.

На кадрах видно, как вертолет поднимает в небо трех животных с помощью троса и специальных креплений и сажает их на поле. После этого биологи перемещают оленей в другое место, где смогут проверить состояние их здоровья.

Каждую зиму отдел ресурсов дикой природы штата Юта так делает. Ежегодно специалисты изучают особенности миграции оленей с помощью GPS-ошейника, а также следят за их популяцией. После проведения всех манипуляций животных возвращают в дикую природу.

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Как отмечают в отделе, вертолет является самым безопасным для оленей способом транспортировки. Таким образом животные не испытывают стресс продолжительное время. Кроме того, во время полета каждое животное укутывают и надевают на его глаза повязку.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Колорадо пережила нападение оленя и получила серьезные травмы. Животное набросилось на американку и попыталось забодать ее, однако ей удалось отбиться.

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      Алиса Удовик
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