Летающие по небу олени попали на видео

ABC4 Utah: в США на видео попали летающие по небу олени

В американском штате Юта на видео попал процесс перемещения оленей на вертолете. Об этом сообщает ABC4 Utah.

На кадрах видно, как вертолет поднимает в небо трех животных с помощью троса и специальных креплений и сажает их на поле. После этого биологи перемещают оленей в другое место, где смогут проверить состояние их здоровья.

Каждую зиму отдел ресурсов дикой природы штата Юта так делает. Ежегодно специалисты изучают особенности миграции оленей с помощью GPS-ошейника, а также следят за их популяцией. После проведения всех манипуляций животных возвращают в дикую природу.

Как отмечают в отделе, вертолет является самым безопасным для оленей способом транспортировки. Таким образом животные не испытывают стресс продолжительное время. Кроме того, во время полета каждое животное укутывают и надевают на его глаза повязку.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Колорадо пережила нападение оленя и получила серьезные травмы. Животное набросилось на американку и попыталось забодать ее, однако ей удалось отбиться.

